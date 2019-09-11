Сургут утопает в мусоре. Жители города жалуются на качество вывоза ТКО

Сургутяне жалуются на качество вывоза мусора в Сургуте. Горожане считают, что с приходом регионального оператора «Югра-Экология» убирать отходы стали нерегулярно, кроме того контейнеры установлены не везде. В частности, речь идет о предпринимательском секторе.

Оказывается, проблема вывоза мусора действительно строит остро в Сургуте — в городе насчитывается более пяти тысяч частных компаний, но только 359 из них заключили договор с региональным оператором. Как бизнесмены вывозят мусор — неизвестно. Специалисты «Югра-Экология» также озабочены этим вопросом: «Регионального оператора очень волнует, куда выбрасывают свои отходы более 4 тысяч организаций и предпринимателей Сургута, когда на полигон могут попадать только официальные операторы по транспортированию. Можно предположить два варианта: незаконно оставлять свои отходы в контейнерах многоквартирных домов (фото таких площадок, заваленных коробками от продуктов АО «Югра-Экология» получает от жителей регулярно), или на своем транспорте вывозят отходы в неизвестном направлении, пополняя число несанкционированных свалок».

Фото: www.yugra-ecology.ru.

Кроме того, специалисты сообщили СИА-ПРЕСС, что работают в Сургуте с начала июля, однако предприниматели не активно заключают договоры. А регоператор может начать вывозить отходы предпринимателей только после обращения самих бизнесменов. «Организация, направившая заявку, сразу же включается в график вывоза отходов еще до подписания договора. Поскольку документ может рассматриваться и согласовываться несколько недель, а мусор образуется каждый день. Организация согласовывает периодичность вывоза отходов если у нее собственная контейнерная площадка, или регоператор приписывает ее к площадке многоквартирного дома», — пояснили представители АО «Югра-Экология».

Региональный оператор считает, что «идти законным путем правильнее», и за полгода работы в Югре к такому выводу пришли и частные компании. «Надеемся, что достигнем этого понимания и в Сургуте», — заключили они.

Также специалисты пояснили, что контролем за вывозом мусора занимаются муниципальные власти.