​В Сургуте увеличилось количество разводов, а количество браков уменьшилось

Сургутяне в этом году чаще разводятся и реже женятся. Об этом свидетельствует статистика управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Специалисты сообщают, что в первом полугодии 2018 года в городе было заключено 1638 браков, а расторгнуто — 1069. За тот же период в 2019 году женились 1569 пар, а развелись 1127.

Разница небольшая — на 58 разводов больше и на 69 браков меньше. Однако такая тенденция не отвечает общероссийской. В целом по стране браки стали заключать чаще, а разводиться меньше.