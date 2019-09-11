​В Сургуте 14 сентября на два часа перекроют несколько главных улиц

В Сургуте 14 сентября пройдет парад российского студенчества Югры из-за чего будет перекрыто движение для автомобилей по маршруту от перекрестка Энгельса – Гагарина до перекрестка Университетская – проспект Ленина, через перекресток Энгельса – Университетская и далее по роспекту Ленина до площади Кирилла и Мефодия (проспект Ленина, 1).

Напомним, в прошлом году в параде участвовало несколько тысяч первокурсников высших и средних образовательных организаций Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Лангепаса. Не смотря на дождь и ветер колонна студентов проследовала от площади администрации города до площади театра Сургутского государственного университета.