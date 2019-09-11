Жителей Сургута опять заставляют платить комиссию за коммуналку. Теперь это называется «вознаграждением»

Сургутян в очередной раз заставляют платить один процент комиссии за коммунальные услуги в РКЦ ЖКУ. Теперь это называется «вознаграждением за услуги по приему жилищно-коммунальных платежей». Новые правила оплаты вступили в силу с 9 сентября. Соответствующее заявление опубликовано на сайте расчетно-кассового центра.

Оплатить услуги без комиссии можно только в трех местах: на улице Федорова, 5/3, улице 30 лет Победы, 17, а также в гипермаркете «Лента» на Тюменском тракте, 2.

Обосновывая законность сбора, предприятие ссылается на новый приказ от 5 сентября этого года в Федеральном законе.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что своей позицией они поделятся после обеда. Ее выскажет замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Напомним, «РКЦ ЖКУ» уже брали плату с сургутян за оплату ЖКХ в декабре прошлого года. Комиссия взималась 28 дней, затем ее временно отменили из-за недовольства горожан, писавших письма в Федеральную антимонопольную службу. Администрация не смогла ни остановить поборы, ни вернуть сургутянам деньги за комиссию.