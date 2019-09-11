​У сургутян предпенсионного появится возможность повысить квалификацию

У сургутян предпенсионного возраста появится возможность повысить квалификацию по шести направлениям. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов на своей социальной странице «ВКонтакте».

Пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование можно по следующим направлениям:

- кондитерское и поварское дело

- ремонт и обслуживание легковых автомобилей

- сварка

- столярное дело

- электромонтажные работы

Данную идею поддерживает союз «WorldSkills Russia». «Занятия будут проходить в Сургутском политехническом колледже, а по окончании курса слушателям выдадут «скиллс паспорта» — подтверждение уровня профессиональной компетенции. Его ценят и принимают во внимание лучшие работодатели региона», – поделился глава города.

Пройти регистрацию на участие можно на сайте.