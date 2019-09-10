​На две сургутские компании заведены уголовные дела за невыплату сотрудникам заработной платы

В Сургуте уголовные дела о невыплате зарплат заведены на компании «ЮграТрансАвто» и «Хартия». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

В «ЮграТрансАвто» фигурантом дела стал замдиректора, которого правоохранители считают ответственным в невыплате зарплат общей суммой более 500 тысяч рублей 13 работникам в ноябре-декабре 2017 года.

«При этом денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия, расходовались на иные цели», – сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Сейчас на средства обвиняемого наложен арест в размере более 7,5 миллионов рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения, максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком на 3 года.

В компании «Хартия» в нарушениях закона подозревают руководителя, который с июля по август 2018 года не выплатил заработную плату в размере более 4,5 миллионов рублей 130 сотрудникам. «В результате принятых мер задолженность по заработной плате была полностью погашена», – сообщила прокуратуры Югры. Перед судом следствие попросило прекратить уголовное дело, а бизнесмену в итоге назначен судебный штраф.