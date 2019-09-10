Житель Сургута перевел мошенникам 194 тысячи рублей в попытках продать дачу

Мужчина из Сургута в возрасте 65 лет перевел мошенникам 194 тысячи рублей, пытаясь продать дачу.

Объявление о продаже он опубликовал на сайте «Авито», после чего ему поступил звонок от неизвестного мужчины, желавшего приобрести недвижимость.

«Обговорив все условия сделки, заявитель, не подозревая о корыстном умысле звонившего, пошел к банкомату и выполнил все его рекомендации, будучи уверенным в том, что на его банковский счет поступят денежные средства. Следуя указаниям псевдопокупателя, потерпевший собственноручно перевел неизвестному 194 тысячи рублей», – сообщает пресс-служба УМВД Югры.

По данному факту возбуждено уголовное дело.