​В Сургуте выбрали лучший двор ЦЖР, который жильцы благоустроили своими руками

В Сургуте завершился конкурс на лучший двор центрального жилого района (ЦЖР), благоустроенный силами жильцов и управляющей компании (УК). В этом году в нем приняли участие четыре дома по адресам: Бахилова, 3, Бажова, 10, 12, 14. Лучшей признана придомовая территория по адресу ул. Бажова, 10.

«Силами участка заменены лавочки, урны, выполнена стоянка для сбора мусора. Жители своими руками сделали вазоны и посадили цветы», – рассказала директор ООО «РЭУ-2 ЦЖР» Светлана Макарова.

Отметим, что управляющая компания «ДЕЗ ЦЖР» ежегодно проводит конкурс на самую благоустроенную территорию среди своих домов. Главный инженер УК Булат Исламов, отметил, что потраченные средства не стали определяющим фактором для выбора победителя.