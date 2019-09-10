​Четырехмесячной девочке из Сургута требуется пересадка печени стоимостью больше 100 тысяч долларов. Родители просят о помощи

Четырехмесячной Маше Орловой из Сургута требуется сложная и дорогостоящая операция по пересадке печени. В России подобное сделать не могут, поэтому родители обратились в клинику в Турции, расходы на транспорт и медицинские услуги составят 110 тысяч долларов. Семья собрала $25 тысяч, но оставшуюся сумму найти пока не могут, поэтому обращаются за помощью к неравнодушным сургутянам.

Маша родилась 29 мая в Сургутском перинатальном центре на седьмом месяце. Из-за этого у нее возникли проблемы, и врачи констатировали у новорожденной «неуточненный цирроз печени». После двух месяцев в отделении патологии недоношенных детей в Сургуте ее отправили в Нижневартовск. Консультации со специалистами, в том числе столичными, дали удручающий результат: ребенку требуется пересадка печени.

Однако сделать такую операцию можно только если бы девочка весила 4 кг, а Маша при рождении не дотягивала даже до 1,5 кг. За три месяца она набрала вес до 2,8 кг, и родители резонно опасаются, что до необходимого для операции веса девочка может не дожить.

Они обратились к иностранным специалистам. За дело согласилась взяться турецкая клиника – местные врачи проведут повторную диагностику и, при необходимости, сделают пересадку печени, но для оплаты транспортировки (нужен специальный медицинский борт) и возмещению других расходов нужно $110 тысяч.

Родители Маши просят оказать любую посильную помощь, чтобы дать девочке шанс на жизнь. Реквизиты: карта Сбербанка 4276 6729 3274 2328 (Людмила Владимировна О.), карта Газпромбанка 4874 1565 8257 3023.