В Сургуте на фасаде девятиэтажки появится огромное граффити, посвященное посадке самолета в кукурузном поле

В Сургуте появится «мурал» – огромное настенное граффити, посвященное пилотам самолета «Уральских авиалиний» А321, которые 15 августа 2019 года экстренно посадили лайнер с отказавшими двигателями в кукурузном поле. Картина украсит фасад девятиэтажного здания на улице Мира, 34А, над ней работают художники самарской студии «Art Way»

Тему произведения выбрали в самой студии. Из Самары в Сургут прибыли три ее сотрудника: художники Оксана Гладкова, Семен Ефентьев и Никита Авсиевич. Как рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС Оксана Гладкова, эскиз уже нанесен, дальше будет разукрашивание. Для рисования используются баллончики с краской, которая держится при низких северных температурах. Как долго продержится картина на стене, зависит только от поверхности здания.

Работала началась в понедельник, 9 сентября. Завершение картины планируется к воскресенью 15 сентября.

Сургутская многоэтажка станет вторым жилым домом, на который художники студии нанесут мурал такого масштаба.

До этого они рисовали граффити в Самаре, которое было посвящено сборной России по футболу, участвовавшей в Чемпионате Мира 2018 года.

Помимо этого, студя оформляла парки, стены детсадов, детдомов и заводов.

Помощь в создании рисунка в Сургуте художникам оказывает местная компания, название которой пока не разглашают. По неподтвержденной информации, заказчиком арт-объекта может выступать городская администрация.