​Школьник, который угрожал родителям пистолетом в Сургуте, состоит на учете в ПНД

Школьник, который угрожал родителям пистолетом в Сургуте, состоит на учете в психоневрологической больнице. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе югорской полиции. Также известно, что мальчику 16 лет. По словам специалистов, ребенок запугивал свою семью пневматическим оружием.

«По уточненным данным, парень убежал из дома до приезда полицейских, оставив пистолет в квартире. Подросток был найден сотрудниками УМВД на одной из улиц города. Специалисты по делам несовершеннолетних провели с ним и его родителями профилактическую работу», — пояснили правоохранители.

Специалисты также отметили, что ответственность юноша понесет вряд ли — только в случае если родители напишут заявление и обвинят сына в правонарушении.

Напомним, инцидент произошел в квартире по адресу Энергетиков, 9 сегодня, 10 сентября, около 9.00. Ребенок угрожал своей семье оружием, так как не хотел идти в школу.