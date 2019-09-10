​В администрации Сургута грядёт сокращение штата. Под него попадут три подразделения

Администрация Сургута планирует сократить число сотрудников в трех подразделениях. Эту информацию сообщили источники СИА-ПРЕСС в исполнительной власти. Под оптимизацию, по предварительным данным, попадут: управление по экологии и природопользованию, управление внешних и общественных связей и управление ЗАГС.

Эту информацию редакции подтвердил замглавы города Алексей Жердев. Он не назвал точных цифр сокращения и экономии бюджетных средств, так как проект еще находится в разработке – его представят думе города на сентябрьском или (если не уложатся в сроки) октябрьском заседании.

«Все будет происходить исключительно в виде перераспределения полномочий, никакие функции администрации пострадают, – заверил Жердев. – Мы постараемся сделать так, чтобы никто не был уволен, а люди просто перешли в на другие должности или в другие подразделения».

Наблюдатели опасаются в основном за сокращения в экологическом управлении (по данным нашей редакции, штат подразделения сократится на семь ставок), так как от него во многом зависит качество поддержания чистоты в городе и развитие рекреационных зон. Жердев заявил, что оптимизированы будут в основном административные должности, а в Управление лесопаркового хозяйства, напротив, будут наняты дополнительные люди – для работы в новых скверах города.

В 2017 году администрация Сургута провела сокращение штата водителей, заменив служебный транспорт на такси. Тогда городской бюджет получил экономию в 40 млн рублей.