​В Сургуте школьник угрожает родителям пистолетом и отказывается идти учиться

В квартире, расположенной по адресу улица Энергетиков, 9, в Сургуте ребенок угрожает своим родителям огнестрельным оружием. Сообщения об этом появились в местных группах в соцсетях. По неподтвержденной информации, сын отказался идти в школу и стал запугивать пистолетом свою семью.

Также пользователи сети заявили, что ребенок скрылся до приезда наряда ППС.

В УМВД Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что сейчас на месте работают специалисты, однако пока не известно, что именно произошло в квартире. «В данный момент проводится проверка», — пояснили сотрудники окружной полиции.