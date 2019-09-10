​В Югре мужчина бросил подругу с медведем в лесу и отправился искать помощь

В Октябрьском районе Югры пара лесников наткнулась на медведя. Встретившись со зверем, мужчина успел убежать, а женщина осталась в лесу. О произошедшем мужчина сообщил специалистам «Центроспас-Югория». Поисковая группа приехала по сообщению на 1 км автодороги Нягань—Талинка. Женщина, столкнувшаяся с медведем, осталась жива, животное ее не повредило. Отмечается, что встреча произошла 6 сентября.

«Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали лесной массив. Женщина 1964 года рождения обнаружена в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждалась», — поясняют специалисты.

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