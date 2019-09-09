​Жители Сургута жалуются на продажу алкоголя вблизи детских площадок

Сургутяне обратились в администрацию с жалобами на продажи алкоголя вблизи детских площадок. В частности, речь шла о двух заведениях – магазине разливных напитков «Кружка», по адресу ул. Чехова, 14/4 и магазине-баре «Ермак» по ул. Профсоюзов, 12а.

«Ещё месяц назад начали поступать жалобы, связанные с переоборудованием магазина в место по продаже алкогольных напитков. Как Вы можете увидеть, всего лишь в двух метрах от дверей этого заведения (речь о магазине-баре «Ермак» прим. авт.) находится детская игровая площадка. Это недопустимо», – рассказал заместитель председателя Думы города Сургута Артём Кириленко.

Согласно федеральному закону, заведения, занимающиеся продажей спиртных напитков, должны находиться в радиусе минимум 50 метров от территории детских площадок и социальных учреждений. Однако по словам начальника контрольного управления администрации Сургута Антона Казанцева, соответствующие нарушения могут выявляться только по запросу граждан.

Представительница Общероссийского народного фронта Инна Бирук отметила, что уже обнаружены более десятка подобных нарушений. Чтобы исключить подобные ситуации в будущем администрация будет проводить рейды.

Отметим, что ранее администрация Сургута не занималась выявлением таких нарушений.