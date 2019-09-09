​В Сургуте благоустроят сквер «Театральный» на ПИКСе

В Сургуте в микрорайоне ПИКС закончат благоустройство нового сквера. Объект расположен за зданием драматического театра. Работы планируют окончить в октябре. На дворовой территории построят детскую площадку, прогулочные дорожки, а также создадут газонное покрытие. На реализацию проекта из городского бюджета выделено более 10 млн рублей.

Отметим, идея благоустройства была предложена самими горожанами. Жители района жаловались на отсутствие детских площадок. В рамках реализации проекта «Бюджет Сургута Online» горожане проголосовали за сквер «Театральный». В 2018 году его уже начали создавать, однако из-за недостаточного финансирования реализацию проекта приостановили.

«В 2018 году был разработан проект и начат первый этап благоустройства: установлены детские игровые комплексы и уложено резиновое покрытие. В начале текущего года из-за недостаточного финансирования работы были приостановлены, на что жаловались жители. Сейчас деньги для окончания строительства поступили, и до 31 октября текущего года сквер будет сдан полностью», — пояснила директор управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольга Соколова.

Известно, что в данный момент рабочие устанавливают скамейки, урны, сцены для летних мероприятий, спортивные площадки, зоны отдыха для родителей.