​Ректор Сургутского университета празднует 60-летний юбилей

Ректор Сургутского государственного университета (СурГУ) Сергей Косенок празднует свой юбилей. Сегодня ему исполняется 60 лет. Косенок руководит вузом уже десять лет. За годы работы в системе образования, он получил множество наград, среди которых почетное звание Заслуженный учитель Российской Федерации, а также Отличник народного просвещения. Отметим, свою карьеру Сергей Косенок начал учителем физики и математики в средней школе города Урай (Югра) в 1981 году.

Коллектив СурГУ уже поздравил своего начальника, об этом СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе вуза, пояснив, что других внутри университетских мероприятий не планируется.