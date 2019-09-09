Сургутянам нужно выбрать один из четырех скверов. Если это сделают меньше 20 тысяч человек, у города будут проблемы

В Сургуте началось голосование за выбор сквера, который власти города обустроят в 2020 году. С 6 по 20 сентября можно проголосовать онлайн. Горожане, которых такая форма не устраивает, смогут проголосовать очно 30 числа в одном из семи пунктов по работе с населением МКУ «Наш город».

Если в голосовании примет участие меньше 20 тысяч сургутян, строительство может задержаться. Дело в том, что город не получит финансирование из федерального и окружного бюджетов, и поэтому Сургут будет вынужден строить объекты за свой счет. Таковы требования министерства строительства России, об этом сообщил замначальника управления по природопользованию и экологии Сургута Наиль Шарипов.

На выбор сургутянам предоставлены проекты четырех скверов. Возведение объекта-победителя начнется в 2020 году, а оставшиеся три будут построены в порядке очереди до 2030 года.

Проголосовать онлайн можно на сайте «Открытый регион – Югра». Вам нужно либо войти на сайт через систему идентификации «Госуслуги», либо зарегистрироваться самостоятельно. Для доступа к голосованию нужно указать возраст и город.

Если вы хотите отдать свой голос по старинке, приходите 30 сентября в один из пунктов на следующих улицах: Щепеткина, 14; Маяковского, 45/1; Первопроходцев, 2; Ленина, 49; Губкина, 17; Грибоедова, 3, и п. Дорожный, 32.

Рейтинговое голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».