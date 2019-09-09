​В Сургуте подсветят улицу между поселками Дорожный и Лесной

В начале сентября на портале «Твой Сургут» появилось обращение к главе города с просьбой разрешить проблему освещения улицы между поселками Дорожный и Лесной. Представители администрации ответили, что вопрос вскоре будет решен.

«В части освещения дороги от пос. Дорожного до пос. Лунный сообщаем, что в настоящее время между администрацией города и одной из организаций, выступающей в роли инвестора, заключается контракт муниципально-частного партнерства, в рамках которого предусматривается строительство недостающих линий уличного освещения. Линия уличного освещения участка дороги от пос. Дорожного до пос. Лесного предполагается к строительству в рамках данного сотрудничества», — сообщили представители администрации.

Отметим, что дорога между поселками строилась в 1970-х годах и считалась загородной. Это означало, что по действовавшим на тот момент нормам, линии освещения на дороге не предусматривались.

Напомним, 5 сентября, в Сургуте у поселка Дорожный автомобиль насмерть сбил пешехода. Пользователи социальных сетей предположили, что авария произошла из-за недостаточного освещения.