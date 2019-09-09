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​Стали известны подробности гибели мужчины под катком в Сургуте // ВИДЕО

В пятницу, 7 сентября, вечером на улице Гагарина дорожный каток компании «Северавтодор» насмерть задавил человека. Водитель спецтехники не заметил на дороге мужчину, который находился без жилета на дороге.

«Пострадавший был на объекте в нерабочее время без опознавательных знаков. Машинист катка его не заметил и переехал», — пояснили СИА-ПРЕСС подробности происшествия источники, знакомые с ситуацией.

В аварии погиб Павел Литвиненко, 37-летний сотрудник дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса (подведомственная структура администрации Сургута).

Кроме того, известно, что машинист отработал в «Северавтодоре» около месяца, но неопытным назвать его нельзя — до этого он был сотрудником в подобной фирме.

По словам инсайдеров, водитель нанял себе адвоката. «Вся техника безопасности со стороны специалиста была соблюдена, ему вряд ли будет грозить уголовная ответственность», — рассказал собеседник агенства.

Напомним, расследованием происшествия занимается Следственный комитет Югры. Ранее правоохранители сообщили, что заведено дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности». «Предварительно погибший стоял спиной к катку, машинист его не заметил», — пояснили в СКР по Югре.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 341, комментариев: 0


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