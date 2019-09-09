​В Сургуте на пять лет тюрьмы осуждена бывшая сотрудница Росреестра, но исполнение приговора отложено из-за ребенка

В Сургуте на пять лет тюрьмы осуждена бывшая сотрудница Росреестра, которая брала взятки за ускоренную регистрацию недвижимости. Правда, суд принял во внимание, что она воспитывает ребенка, поэтому в колонию она отправится после достижения им 14 лет. Кроме того, женщина должна будет выплатить штраф в 250 тысяч рублей.

Как сообщает следственное управления СК по Югре, бывшую сотрудницу Росреестра признали виновной в совершении 24 преступлений. «По версии следствия, в разные периоды 2016-2018 г.г. подсудимая, а также ее коллега, работавшие в Сургутском отделе Росреестра, систематически получали взятки от ИП и риелторов за сокращение сроков принятия документов, а также сроков проведения правовых экспертиз и регистрации прав на недвижимость и сделок с ним в пользу третьих лиц. Сумма полученных в качестве взяток денежных средств, составила более двух миллионов 600 тысяч рублей»,— отметили представители ведомства.

Также, был осужден и один из взяткодателей. Однако он был приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Уголовные дела других участников процесса сейчас находятся в суде.