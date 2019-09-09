​Жителя Сургута посадят на шесть с половиной лет за попытку продажи наркотиков в трех городах

Когалымский городской суд приговорил сургутянина к шести с половиной годам лишения свободы за попытку продажи наркотиков.

На судебном заседании установлено, что обвиняемый в сговоре со своим братом приобрели наркотики в интернете общей массой 96 грамм, после чего расфасовали их на мелкие партии и пытались реализовать на территории Когалыма, Сургута и Нефтеюганска.

«Довести свой преступный умысел злоумышленник до конца не смог, так как его действия были пресечены сотрудниками полиции», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.