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​В Сургуте врачи начали лечить тяжелобольных детей на дому

Специалисты Сургутской городской клинической больницы оказывают медицинскую помощь 120 тяжелобольным детям из Сургута и района на дому. В выездную бригаду входят врач-педиатр, медицинская сестра, массажист и психолог.

По словам врача Михаила Курносикова, по рекомендациям Европейской ассоциации паллиативная помощь, которую оказывают дома, — одна из самых эффективных. «Многие думают, что паллиативная медицина — это оказание помощи пациентам в последние несколько дней, месяцев их жизни, но на самом деле — это облегчение страданий и повышение качества жизни с момента обнаружения неизлечимой болезни. Это может быть длительный срок, — пояснил врач. — Мы оказываем необходимую в данной ситуации помощь для повышения качества жизни пациента — контроль симптомов болезни, уменьшение их остроты, снижение страданий больного (адекватное обезболивание, противосудорожная терапия, симптоматическая терапия, противопролежневая терапия)».

Также специалист отметил, что, находясь на месте, врачи обучают необходимым навыкам родителей тяжелобольных детей.

Сейчас в Югре в паллиативной помощи нуждаются 400 детей. В округе в связи с этим организовано две специальные бригады.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 244, комментариев: 0


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