В Сургуте ночью водитель на «Лексусе» протаранил столб

Сегодня, 9 сентября, в 2 часа ночи автомобиль «Лексус» врезался в один из столбов, удерживающих дорожные знаки. Авария произошла около дома на проспекте Пролетарском, 11. От удара машину развернуло, из-под капота на асфальт вытекла жидкость, предположительно масло.

О происшествии стало известно из социальной сети «Вконтакте». На помощь пострадавшему водителю подоспели люди, которые, по словам очевидцев, раскрыли деформированные от удара двери и охладили водой пространство под капотом, предотвратив возможный пожар. Количество пострадавших и их состояние неизвестно — пользователи соцсети рассказывают о том, что в машине помимо водителя был пассажир, они оба живы.

В пресс-службе ГИБДД Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что неустановленный водитель «Лексуса» скрылся с места аварии, по этому факту возбуждено административное расследование, а возможная вина будет устанавливаться. При этом на фото пользователей видно, что на место ДТП приехала карета скорой помощи – пострадавших могли увезти в травмпункт, но в медучреждении оперативно на звонки не ответили.