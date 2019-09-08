В Сургуте может появиться новый сквер по проекту архитекторов, приехавших в город со всей страны

В Сургуте начался хакатон «Города», всероссийский урбанистический форум-конкурс, по итогам которого в городе может появиться новый современный сквер. В форуме принимают участие молодые выпускники архитектурных вузов со всей страны. С 7 по 13 сентября им предстоит разработать дизайн проекта для улучшения пространства в пяти необустроенных сургутских участках. В финале конкурса жюри выберут один из проектов для дальнейшей реализации.

Для хакатона администрация Сургута специально выбрала участки, пригодные для создания скверов. В список вошли:

Место на улице Республики, где два года назад снесли туберкулезный диспансер;

Небольшой парк в микрорайоне 14 около дома на улице Островского, 12;

Старый сквер «Речников» в поселке Черный мыс, расположенный около автобусной остановки «Речной вокзал» и выходящий на набережную;

Один из заросших деревьями участков в микрорайоне 8, неподалеку от СОК «Энергетик» на улице Энергетиков, 47;

И место около здания «СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа» на Бульваре Свободы со стороны проспекта Ленина. На этом участке есть нефункционирующее здание «Горводоканала».

У муниципальных служащих давно назревал вопрос о благоустройстве этих территорий, но проектная документация до сих пор не была создана. Проходящий всероссийский урбанистический форум пришелся как нельзя кстати: «Участники разработают только дизайн проекта. Затем на его основе город сделает рабочую документацию, чтобы в дальнейшем реализовать», — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник отдела благоустройства городских территорий управления природопользования и экология Вячеслав Адушкин.

Конкурс проводится федеральным государственный бюджетным учреждением (ФГБУ) поддержки молодежных творческих инициатив «Роскультцентром». В Сургуте он организован совместно с правительством Югры. В состав жюри, помимо организаторов и представителей окружного правительства, войдут также и сургутские чиновники: заместитель главы города Алексей Жердев, глава департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод и начальник управления по природопользованию и экологи Семен Бондаренко.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Роскультцентр, воплощение проекта-победителя должно начаться в 2020 году.

Сургут стал вторым городом, в котором проводится хакатаон «Города». Первым был Новгород, в нем форум прошел в 2018 году. Следующим после Сургута станет Казань.