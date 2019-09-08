​В Сургуте пропала десятилетняя девочка. UPD!

В Сургуте пропала десятилетняя Таисия. Как рассказывает сообщество «Добровольный поисково-спасательный отряд», она вышла из дома на Ленина, 32, на прогулку накануне в 16 часов, и с тех пор не появлялась. Одета в джинсовую куртку и джинсы голубого цвета, серые кроссовки. Рост примерно 150 см, худощавая, каштановые волосы. Родители предполагают, что могла находиться в районе Строителя, 50 лет ВЛКСМ и прилегающей к ним территории проспекта Ленина.

В последний раз инцидент с пропажей ребенка произошел в Сургуте в начале августа – тогда семилетняя девочка ушла гулять и, будучи недавно приехавшей в город, заблудилась. В целом за лето было пять случаев пропажи несовершеннолетних в нашем городе.

UPD. Согласно последним сообщениям, девочка нашлась. Подробностей о том, где она находилась минувшей ночью, пока нет.