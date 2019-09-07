Следственный комитет Югры рассказал подробности наезда катка на человека в Сургуте

По факту наезда дорожного катка на сургутянина Следственным комитетом Югры проводится проверка. Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе ведомства, проверка проводится по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности". "Погибший - работник подведосмтвнной администрации организации, не самой администрации. Предварительно он стоял спиной к катку, машинист его не заметил", - отмечают в СКР по Югре.

Напомним, вчера вечером на улице Гагарина водитель катка "Северавтодор" во время дорожных работ переехал человека. От полученных травм тот скончался на месте. Ему было 37 лет. Паблик "К-Информ" сообщил, что погибший был сотрудником городской администрации, курировавший строительство дороги.

Сургутяне в соцсетях предположили, что причиной трагедии стало нарушение техники безопасности: у погибшего не было рабочей формы и светоотражающей жилетки. А сами дорожники "устали" из-за сжатых сроков ремонта и переработок.