Сургутянка представит Россию в конкурсе «Миссис Европа-2019»

Сургутянка Юлия Антонова представит Россию на конкурсе «Миссис Европа-2019». Антонова - мама двух дочек, предприниматель, фитнес-тренер. Ее соперницами на конкурсе в Испании будут 30 девушек из разных стран. Кто получит корону станет известно 7 октября.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Антоновой предстоит выступить на конференции с докладом на английском языке, принять участия в фотосессиях, продефилировать на сцене в национальном костюме и вечернем платье.

«Считаю, что женщина может все: работать, вести бизнес, рожать детей и оставаться в форме, быть здоровой, стройной, подтянутой и самое главное – нести красоту и заряжать энергией окружающий мир», – утверждает Юлия Антонова.