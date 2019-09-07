​В Сургуте во время дорожных работ погиб человек – на него наехал каток

В Сургуте 6 сентября во время дорожных работ произошла трагедия: водитель катка наехал на человека. От полученных травм мужчина скончался на месте, об этом сообщает информационное агентство «К-Информ».

По данным портала, погиб отец троих детей, сотрудник мэрии, который курировал строительные работы. Предположительно он стоял спиной к катку, а машинист его не заметил и допустил наезд. В инциденте была задействована техника компании Северавтодор.

Подробности происшествия будут опубликованы позже на siapress.ru.