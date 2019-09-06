В Сургуте появится шесть новых спортивных комплексов, которые будут введены в эксплуатацию в течении двух лет. Об этом заявил глава города Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сургутяне, ваш интерес к спорту восхищает! Количество имеющихся в городе площадок для занятий уже не отвечает спросу. Ну, что ж, мы принимаем вызов и начинаем работу по строительству шести новых спорткомплексов», — заявил Шувалов.

В своем посте, мэр подчеркнул, что это будут быстровозводимые здания, полностью соответствующие требованиям спортивных федераций: для групповых и индивидуальных занятий, адаптированные для маломобильных групп граждан.

Отмечается, что в день такой комплекс сможет посещать до 500 человек.

«Первый объект до конца следующего года появится на пересечении улиц Университетской и Захарова. Часть спортивных площадок разместят в районе бывшей базы АО «СПОПАТ», а остальные — с учётом пожеланий горожан», — добавил глава города.