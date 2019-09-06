​Сургутянки прекратили голодовку после диалога с представителями правительства Югры

Сегодня состоялся диалог между жительницами Сургута, устроившими голодовку из-за ипотечной программы, и представителями региональных органов власти, общественной палаты Югры, Ипотечного агентства Югры.

По итогам встречи стороны договорились на следующие условия:

Провести Онлайн-голосование о новом виде государственной жилищной поддержки для молодых семей.

о новом виде государственной жилищной поддержки для молодых семей. Дополнительно провести общественные обсуждения по «Цензу оседлости» (начнутся с 16 сентября).

Создать общественный Совет при уполномоченном по правам человека по защите жилищных прав жителей Югры, в который войдут общественники, представители органов власти, местного самоуправления, Правительство Югры для выработки конкретных решений в интересах не только молодых семей, но и других категорий граждан.

Напомним, участники голодовки требовали, в частности, чтобы «Ипотечное агентство Югры» прекратило судебное взыскание компенсации процентной ставки, ранее выплаченной людям, а также чтобы субсидии на покупку жилья были выплачены детям, чьи родители были исключены из программы из-за выхода из возраста «молодежи» (то есть наступлении 36 лет). Также общественники настаивали на отмене ценза по сроку проживания в регионе для подпрограммы «Многодетные и особенные семьи».