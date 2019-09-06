В Сургуте до конца 2019 года построят школу-детсад в 38 микрорайоне

В Сургуте подходит к концу строительство школы-детсада на улице Семена Билецкого в 38 микрорайоне. По словам заместителя директора сургутского департамента архитектуры и градостроительства Юрия Валгушкина, объект почти готов и будет сдан в ноябре. Дети пойдут в образовательное учреждение в следующем учебном году, а списки начнут составляться летом 2020 года.

Школа-детсад строится под ключ компанией ООО «Сургутстройцентр». Когда работы завершатся, город выкупит участок за 730 миллионов рублей. Юрий Валгушкин отметил, деньги брали не только из городской казны: «Тут заложен тройной бюджет. 36 миллионов местного, 530 окружного и 160 федерального».

В здании под одной крышей построены два корпуса, один для школы, другой для детсада. Школа будет начальной, она рассчитана на 100 мест, а детский сад — на 200.

Администрация рассматривает вариант переоборудования помещений детского сада под нужды начальной школы, вплоть до полной ликвидации детского сада: «В зависимости от потребности, объект можно переделать в начальную школу на 300 мест. Мы будем смотреть по загруженности и потребности микрорайона в школе», — рассказал Юрий Валгушкин. По его словам, в бюджете уже предусмотрена такая возможность.

Сейчас в микрорайоне 38 уже есть детский сад «Волчок», расположенный через дорогу от нового объекта, а строительство общеобразовательной школы на 1500 мест только запланировано. Будущая школа будет строиться по концессионному соглашению, в 2020 году город должен найти концессионера. Строительство будет длиться три года. Как рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС первый заместитель директора ООО «Сургутстройцентр» Вячеслав Симонов, эту школу планируют построить за ТЦ «Аура», по соседству с детским садом «Волчок».

Напоминаем, что в соседнем, 39-м микрорайоне строится школа на 550 мест – тоже по концессии. Ее строительство чуть не сорвалось из-за протеста местных жителей. Этот объект хотят сдать к 2021 году.