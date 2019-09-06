В Сургутском театре стартует юбилейный сезон

8 сентября в Сургутском театре открывается новый ХХ сезон. Руководство театра и его артисты обещают, что следующие месяцы будут наполнены разнообразием событий

Сентябрь — месяц возвращения спектаклей режиссера, художественного руководителя театра Владимира Матийченко. Ретро-комедия «Скамейка», пронзительная драма «Ночь Гельвера» и дерзкие «Молодые люди» — с 15 сентября любимые многими спектакли (все — 16+) снова на сцене Сургутского театра!

С октября начинается подготовка к большим премьерам сезона, а их три.

Первая — драма «Гроза» по пьесе А. Островского; режиссер Петр Орлов (Москва). Премьера «Грозы» будет представлена широкому зрителю 15 ноября в рамках VII Международного фестиваля искусств «60 параллель».

В новогодье на сцене Сургутского театра дают еще одну премьеру — музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» по произведению А. Пушкина.

Третья премьера наступающего сезона — спектакль «Коварство и любовь» по произведению Ф. Шиллера. Спектакль поставят именитые театральные деятели из Берлина: театральный режиссер, профессор, руководитель актерского курса берлинской Высшей школы театрального искусства «Эрнст Буш» Антье Вебер и театральный художник, победитель многочисленных европейских фестивалей Мартин Фишер.

До Нового года Сургутский театр подарит городу еще одно событие — 6 декабря большой праздничной программой театр отметит 20-летие со дня основания.

Ну а пока зрителей ждут на первый спектакль нового творческого года. 8 сентября в 19:00 на сцене театра — драма «Личное дело №1889. Анна Ахматова» (16+) по пьесе М. Уваровой (режиссер П. Орлов).