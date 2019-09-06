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Как сургутские школы защищены от возможных террористических атак

фото пресс-службы УМВД по г. Сургуту
фото пресс-службы УМВД по г. Сургуту

В Сургуте начался новый учебный год. В школы города одних только первоклассников пришло более шести тысяч человек. Накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом СИА-ПРЕСС встретился с представителями администрации города, руководителями силовых структур, чтобы поговорить о том, как сегодня обеспечивается безопасность наших детей.

В школу – через рамку

Для проведения праздничных линеек в Сургуте были обеспечены максимальные меры безопасности, сообщил заместитель главы Сургута Алексей Жердев.

«В этом году по распоряжению главы города, думы города почти в три раза мы увеличили количество денег, которые были потрачены на обеспечение безопасности наших школ», – рассказал замглавы.

Во всех школах города в течение лета были завершены работы по запуску новой системы контроля доступа, включающая современную систему видеонаблюдения и регистрации, установлены новые ограждения и рамки металлоискателей на входе. Кроме того, все места проведения массовых мероприятий в обязательном порядке обследуются представителями силовых структур и управляющих компаний обследуются все чердаки, территории дворов, магазины. «На всякий случай» опечатываются канализационные люки.

«Но самое-то главное, - подчеркнул замглавы, - что проводится огромная оперативная работа ФСБ, МВД, другими оперативными структурами, которая как раз и является основным фактором безопасности. Потому что все возможные правонарушения предотвращается на этапе планирования».

Пресечь на стадии подготовки

Представители силовых структур признаются: гарантировать стопроцентную защиту от теракта невозможно – это слишком специфические преступления. Поэтому их стараются пресекать еще на стадии планирования. Так, с начала года на территории Сургута было пресечено 21 преступление экстремистского характера, в их числе - планирование терактов, участие в террористических группировках и их финансирование, изъятие оружия и самодельных взрывных устройств.

«В вопросах организации общественной безопасности мы не зацикливаемся внутри УМВД. У нас организовано взаимодействие с общественными организациями «Кибердружина», «Киберхранители» Сургутского государственного университета и Сургутского педагогического университета в части мониторинга сети Интернет на системной основе. Так было пресечено 41 нарушение по фактам демонстрации и распространения запрещенного контента, 15 человек привлечено к уголовной ответственности», - рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по городу Сургуту Андрей Копылов.

Всевидящее око

Как уверяют сотрудники полиции, сегодня в оперативной работе им помогают не слишком любимые сургутскими водителями уличные видеокамеры. Видеозаписи полицейские используют как при поиске преступников, так и при предотвращении правонарушений. А в ближайшее время возможности системы слежения расширятся – Сургут вошел в федеральный пилотный проект по модернизации «Безопасного города».

«Мы в течение двух лет получим систему с технологией распознавания лиц, подключенную ко всем базам данных. Если человек находится в розыске, все это будет выявляться, автоматически фиксироваться, и сигнал будет передаваться в соответствующие спецслужбы. Финансы на это заложены, в этом году должна быть закончена разработка проектной документации», - рассказал «НГ» заместитель главы Сургута Алексей Жердев.

В общей сложности на обновление системы «Безопасный город» будет затрачено порядка 250-300 млн рублей. В руководстве города считают, что новое программное обеспечение повысит качество и эффективность работы по предотвращению различных правонарушений на территории города Сургута.


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Сегодня в 09:29, просмотров: 288, комментариев: 1


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Комментарии:
Александр
не нравится
Сегодня в 13:18
Эффективность рамки такая же, как и у крючка на калитке забора. Это остановит всех террористов

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