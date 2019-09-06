​В ДТП на трассе Сургут — Нефтеюганск перевернулся автомобиль. Есть пострадавшие

5 августа утром в Нефтеюганске произошло ДТП, где пострадали два человека. Авария случилась на 15 км автодороги «подъезд к Сургуту». Как сообщает Госавтоинспеция Югры, автомобиль «ВАЗ-21120» выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу движущемуся «Хонда CR-V», после чего произошло столкновение. Иномарка съехала в кювет и опрокинулась. Оба водителя возрастом 79 и 39 лет были госпитализированы с места происшествия.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, водители получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — поясняют сотрудники ГИБДД.