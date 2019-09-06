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​Правительство Югры встретилось с голодающими сургутянками из-за ипотечной программы

В официальном сообществе правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте» транслируется встреча региональных органов власти, уполномоченного по правам человека, общественной палаты Югры, Ипотечного агентства Югры с жительницами Сургута по теме программы «Доступное жильё молодым».

Обе стороны решили сделать перерыв.

Вторая часть:

Напомним, активисты движения «Сургут для детей» объявили о своем намерении начать голодовку в четверг, 5 сентября, в 9 утра. Поводом стало продолжающееся судебное давление на бывших участников программы ипотечного кредитования для молодых семей в Югре.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 667, комментариев: 19


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 10:05
Бывает заходишь на кухню ночью, включаешь свет, а тараканы быстро-быстро разбегаются.
Сергей Б
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Сегодня в 10:22
Совершенно бессовестная и лицемерная тетка эта «уполномоченная по правам человека, общественной палаты Югры». Правительство Югры с помощью гос. средств используя молодые семьи организовало ценовую пирамиду на рынке недвижимости Сургута «стимулируя» застройщиков, пирамида, как и положено пирамиде рухнула, а молодые семьи, прикупившие жилье в ипотеку на пике цен, по рекомендации самой губернаторши между прочим, остались у разбитого корыта: с ипотекой, на которую они приобрели жилье по завышенным ценам, да еще и субсидии у них отбирают. А теперь эта «уполномоченная» сидит «лохов» разводит.

Девчонки, голодающие, не слушайте эту лохотронщицу, только акции, акции и акции. По нарастающей. Пока все эти лохотронщики со своих нагретых жопами мест не полетят. Другого языка они не понимают.
Флудер
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Сегодня в 10:39
«Даже место для акции выбрано не случайно. Женщины находятся по адресу улица Маяковского 45/1, это офис КПРФ. Они же оказывают им поддержку в соцсетях», — делится наблюдениями собеседник.

Голодовка, которую сургутянки, исключенные из окружной программы «Молодая семья», транслируют в прямом эфире, оказалась политической акцией КПРФ

Флудер
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Сегодня в 10:41
Источники в «Единой Росии» назвали акцию «силовым шантажом в адрес правительства».

Ну, пресс-служба пошла отрабатывать. Сейчас нужно компрометировать голодающих, мол, шантаж и КПРФ. А причинах не пишут.
Сергей Б Флудер
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Сегодня в 10:47
Да, хоть акция гос. депа США. Суть от этого не меняется. Правительство Югры организовало пирамиду в Сургуте использую молодые семьи, в результате чего последние понесли большие материальные потери и их еще и добивают. Это делают мошенники, а мошенники как известно должны сидеть в тюрьме.
Миледи
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Сегодня в 10:53
Хватит цирка. Вполне упитанные и румяные барышни, видно, что не за чертой бедности живут. Хватит трясти своими детьми, они рождены для себя, а не для субсидий (надеюсь). Хватит ждать халявы (это касается тех, кто только 10 лет в округе живет), а потом обижаться,что не дали квартиру, здесь очень много семей, живущих всю жизнь и которые справляются сами.
Сергей Б
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Сегодня в 10:54
В правительстве Югры сидят мошенники, а мошенники как известно должны сидеть в тюрьме.

Так, точнее будет.
Сергей Б Миледи
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Сегодня в 10:56
Цирк, это вы устраиваете: твоя моя не понимает.
Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 10:59
Говорил же тебе, пошли, поддержим.
Может бы лужами занялись или еще что полезное сделали.
Город бы метался с лужами, округ с мамочками и чем нить.
А мы бы свой бонус получили бы тоже. Пару кг скинули. Девченок поддержали. Устроили политический батл...
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 11:14
Блин, Альберт, мне то не нужны бонусы, с килограммами в том числе. Я же не общественник. И если это КПРФ голодовку поддерживает, то в этом случае молодцы. Самих то их с пиаром не видно и не слышно. Зато к следующим выборам в Думу за их представителей молодые семьи реально голосовать будут. Не то что за нынешних депутатов из ЕР, которые на скамеечках и заборчиках пиарятся. Кстати, где они, нынешние «избранники народа», почему не поддерживают голодовку тех, кто их избирал? Ах, да, на заборчиках пиарятся.
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 11:34
Альберт, если ты хочешь подойти на Маяковского 45/1 и «стесняешься», то могу поддержать тебя. Во сколько хочешь подойти? Только у меня времени не много будет, не больше получаса.
Миледи Сергей Б
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Сегодня в 11:50
А чем не цирк? Очень удачно разместившись в офисе кпрф (а может быть по счастливой случайности?) барышни "голодуют". Не беспокойтесь, покушают украдкой, как это делали и многие другие забастовщики. А я просто ждала ответа, потому что всем известно, Сережка Б сильно сочувствует всем любителям бесплатного. И я вновь предлагаю Вам с Вашей светлой головой избираться.
Сергей Б Миледи
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Сегодня в 12:21
При чем тут в офисе КПРФ не в офисе КПРФ, упитанные барышни не упитанные, голодают не голодают. Вот такие рассуждения и есть цирк на бытовом уровне. Факт заключается в том, что молодые семьи оказались жертвами мошенничества, причем со стороны правительства Югры и хотят обратить на это внимание всеми доступными способами. В 2010-2012 годах с помощью льготников которых выпустили на вторичный рынок жилья была создана ценовая пирамида. Пик по новостройкам пришелся на 2012 год, рост цен составил примерно 40%. В 2013 году Наталья Владимировна лично в библиотеке на Республики собирала молодые семьи и объявила, что договорилась с известным застройщиком об скидке. Молодые семьи купились на «скидку», компенсацию процентной ставки и субсидии, плюс еще мат капитал и ломанулись приобретать жилье у указанного застройщика. А через полгода-год пирамида рухнула и цены на жилье упали на миллион в среднем. Кроме того, субсидии успели получить не все потому что пока ждали молодой возраст закончился. И у некоторых, кто успел получить субсидии их сейчас еще и отбирают. Вот это цирк. Причем не на бытовом уровне. Подстава по полной программе.
Сергей Б
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Сегодня в 12:41
«Уполномоченная» продолжает морочить голову активистам. А вот это вот: я сама с ними пообщаюсь без камер – ваще… О чем таком секретном она собралась «общаться». Ликвидировать протест во что бы то ни стало, такая цель у «уполномоченной», а не решение проблемы.
Сергей Б
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Сегодня в 13:11
Вот еще один лохотрон из области строительства жилья, из новостей, не отходя от кассы. Путин, сказал, что эскроу счета конечно может быть увеличат стоимость жилья (в пользу банков, конечно), но это единственный способ решить проблемы на рынке жилья цивилизованным способом. Не адекватные цивилизованные ставки по ипотечным кредитам, не адекватные цивилизованные доходы населения, а эскроу счета, в пользу банков. Ну чё тут говорить о каком-то правительстве Югры…
Миледи Сергей Б
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Сегодня в 15:12
Ребенок вы, ей-богу))) Ну конечно же офис кпрф совершенно не при чем. А почему они против ценза оседлости? И чем хуже те, кто родился и вырос здесь, кто за субсидиями не стоит? А почему люди сначала не думают что есть/пить, где жить и только потом детьми не обзаводятся (да побольше, побольше)? Какие им субсидии, если они не подходят под условия программы? Долой ценз проживания, долой ценз возраста. Всем, всем гражданам по квартире дать (потому что все будут подходить по критериям). За банкет Сергей Б платит. Жители всех регионов, приезжайте к нам, у нас тут всем субсидии дадут. Как вы себе это представляете, хоть расскажите неразумной?
Сергей Б Миледи
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Сегодня в 16:36
Да я то разве против ценза оседлости, который применили, опять же спохватившись. Обеими руками за. Только зачем же все кучу мешать? Читайте комментарий выше. Бюджетников и молодые семьи подставили с помощью гос. программы. Как и других граждан, которые приобретали жилье по завышенным ценам. С чем вас и поздравляю. С цирком шапито, который поддерживаете.
Миледи Сергей Б
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Сегодня в 16:47
Кстати о цирке. Там голодающие уже передумали голодать. А при чем ценз? А они о нем больше всего говорят.
Сергей Б Миледи
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Сегодня в 17:12
Это и есть административный цирк: стеклянные бусы вместо выполнения законных требований. И вот по цензу как-раз, за который никто голосовать не будет, «уполномоченная» и пообещала провести общественные обсуждения. Это даже точнее не цирк, это типичный лохотрон.

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