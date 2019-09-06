​Правительство Югры встретилось с голодающими сургутянками из-за ипотечной программы

В официальном сообществе правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте» транслируется встреча региональных органов власти, уполномоченного по правам человека, общественной палаты Югры, Ипотечного агентства Югры с жительницами Сургута по теме программы «Доступное жильё молодым».

Обе стороны решили сделать перерыв.

Вторая часть:

Напомним, активисты движения «Сургут для детей» объявили о своем намерении начать голодовку в четверг, 5 сентября, в 9 утра. Поводом стало продолжающееся судебное давление на бывших участников программы ипотечного кредитования для молодых семей в Югре.