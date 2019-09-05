В сургутских тюрьмах безработица. Это пытаются исправить, завлекая бизнес

Сегодня, 5 сентября, в здании администрации Сургута прошло совещание между управлением федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) и предпринимателями, коммерсантами. Дело в том, что в сургутских исправительных учреждениях не хватает рабочих мест на всех заключенных. Чтобы исправить это, управление привлекает к сотрудничеству бизнес.

По словам начальника отдела трудовой адаптации осужденных Надежды Скворцовой, только 142 осужденных из 1823 обеспечены работой. Сейчас с колониями договор заключили всего четыре юридических лица, их название не уточняется. Постоянными заказчиками сургутских исправительных учреждений являются «Макро-строй», «Запсибпромстрой» и «Сургутские городские электрические сети» («СГЭС»).

На вопросы, в основном, отвечал начальник сургутской исправительной колонии №11 (ИК-11) Евгений Арсентьев. Он отметил, что бизнесу выгодно сотрудничать с колониями, так как производство получается дешевле, ведь зарплаты заключенных ниже. При этом, они не отличаются от специалистов на свободе — в тюрьме есть своя школа и профессиональное училище, осужденных обучают профессиям, которые востребованы на рынке труда.

Сейчас в сургутских колониях работают специалисты легкой и тяжелой промышленности, способные работать с деревом, металлом, изготавливать кованые изделия и строительные материалы. Также заключенные могут создавать изделия ручного труда по эскизам и фото, ремонтировать и обслуживать транспорт.

По словам Евгения Арсентьева, заключенные без работы все равно ищут, чем себя занять, и это приводит к нарушению режима: «Осужденные без дела начинают заниматься противозаконной ерундой. А если человек обеспечен работой, то он потрудится, вечером после смены поест, поспит и помоется, а утром снова на работу». Также начальник ИК-11 отметил, что представителям бизнеса не нужно избегать заключенных, отбывающих наказание в колониях строгого режима: «Чем больше у людей срок, тем дольше они учатся и работают у нас. У них золотые руки, а деньги они нередко отсылают в фонды детсадов или в свои семьи. Они тоже люди».

Наталья Скворцова отметила, что УФСИН не ставит целью извлечение прибыли. Главная цель мероприятия по привлечению бизнеса – обеспечить трудовой занятостью осужденных, чтобы закрепить у них профессиональные навыки. Это поможет им адаптироваться в обществе после освобождения, что предотвратит рецидив. Также работа позволит осужденным возмещать ущерб государству, выплачивать компенсации, штрафы и алименты.

Чтобы заключить договор о сотрудничестве с исправительными колониями, достаточно позвонить в приемную учреждения: «Двери нашей колонии всегда открыты. Ждем, ждем», – подытожил Евгений Арсентьев.