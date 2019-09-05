Руководители администрации Сургута побывали у голодающих мам

Исполняющий обязанности главы Сургута Алексей Жердев, заместитель мэра Анна Томазова и начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Анатолий Коренков побывали у голодающих матерей. Активисты движения «Сургут для детей» начали бессрочную онлайн-голодовку и изложили свои требования к правительству Югры в своей резолюции.

«Мы требуем прекратить судебные разбирательства и исковые производства в отношении участников программы, вернуть субсидии исключенным участникам, выплатить субсидии работникам бюджета, принять предложение об обмене компенсации процентной ставки на субсидии; убрать ценз проживания для 36 плюс», — напоминают о требованиях протестующие.

Чиновники, прибывшие на место проведения акции, приняли решение оказать все необходимую медицинскую, социальную и юридическую помощь. «Врач будет регулярно посещать голодующих. В скором времени их посетит юрист и поможет документально оформить их претензию. Также социальным службам поручено держать ситуацию на контроле на случай, если детям этих матерей понадобится уход, — пояснили СИА-ПРЕСС в пресс-службе городской администрации. — Требования, которые они выдвигают, не относятся к администрации, но это жители города и мы обязаны реагировать».

Также сургутянки жаловались чиновникам на то, что в помещении холодно. Специалисты предложили подобрать другое место для проведения акции, однако протестующие отказались.

Стоит отметить, что в онлайн-трансляции был отключен звук, когда сотрудники администрации находились в помещении.

Напомним, активистки проводили пикеты в городах Югры, Тюмени и Москве.