В Сургуте проверили качество строительства дорог на улицах Рабчая, Сибирская, Республики и других

В среду состоялся рейд членов рабочей группы на ремонтируемые дороги города. В частности, в дневное время строители компании Северавтодор вели работы на улице Рабочей. Производилась очистка улицы от мусора и грязи, мощение тротуаров, а также монтаж системы водоотведения и установка знаков.

Строители готовили участок дороги на Сибирской между улицами Рабочая и Университетская к асфальтированию, однако в конце концов было принято решение перенести его на другие даты, дорога не успела просохнуть.

На улице Республики строители в дневное время занимались устройством тротуаров. На дороге срезан асфальт и передвижение в связи с этим замедлено. Для передвижения желательно использовать альтернативные трассы.

В ночное время строители проводили асфальтирование на другом объекте — улице Гагарина от перекрестка с улицей Энергетиков.

Здесь дорогу удалось подготовить, и после устранения замечаний от членов рабочей группы — представителей Думы города и Контрольно-счетной палаты— дорожники приступили к укладке смеси. На этом участке строители использовали новое оборудование и технологии в асфальтировании.

пециальная эмульсия разбрызгивается непосредственно с асфальтоукладчика. В процессе рейда был составлен протокол с замечаниями, который был подписан всеми участниками процесса.

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