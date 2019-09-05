​«Умнички!» и «Заказать вам пиццу?»: Как горожане реагируют на онлайн-голодовку сургутских матерей

Активисты движения «Сургут для детей» сегодня, 5 сентября, начали бессрочную онлайн-голодовку, о которой объявили днем ранее. Поводом стало продолжающееся судебное давление на бывших участников программы ипотечного кредитования для молодых семей в Югре.

Активистки расположились в помещении, похожем на кабинет административного здания. Трансляция голодовки началась примерно в девять утра на площадке Youtube (посмотреть ее можно здесь). Зарегистрированные пользователи могут комментировать происходящее. Большинство из них сочувствуют женщинам и пишут им слова поддержки, но есть и те, кому ситуация кажется забавной.

«Необдуманные законы и не компетентные сотрудники Ипотечного Агентства довели людей до отчаяния! Почему только молодые семьи несут убытки, почему действия ИА остаются безнаказанными? Девочки, держитесь!», — пишет Зарина Мальцева.

«Нефтедобывающая столица довела свои семьи до отчаяния! Когда такое было? ПОЗОР! Ребятки, держитесь!», — говорит Елена Троицкая.

Кто-то дает советы: «Я бы на Вашем месте спать не ложился: сейчас выспитесь, а ночью кушать захочется, и не уснете», — отмечает Дмитрий Шнит.

Некоторые выражают сомнения относительно происходящего: «Я вот понимаю, сидят на улице, при всем честном народе, видно, что еды нет, воды нет, а тут...», — пишет Камиль Имаев.

А кто-то просто предлагает заказать активистам еды: «Пиццу вам заказать?», «Мы за шашлыком, кто с нами?».

Напоминаем, что активисты выдвигают к «Ипотечному агентству Югры» три требования: