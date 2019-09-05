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​«Умнички!» и «Заказать вам пиццу?»: Как горожане реагируют на онлайн-голодовку сургутских матерей

Активисты движения «Сургут для детей» сегодня, 5 сентября, начали бессрочную онлайн-голодовку, о которой объявили днем ранее. Поводом стало продолжающееся судебное давление на бывших участников программы ипотечного кредитования для молодых семей в Югре.

Активистки расположились в помещении, похожем на кабинет административного здания. Трансляция голодовки началась примерно в девять утра на площадке Youtube (посмотреть ее можно здесь). Зарегистрированные пользователи могут комментировать происходящее. Большинство из них сочувствуют женщинам и пишут им слова поддержки, но есть и те, кому ситуация кажется забавной.

«Необдуманные законы и не компетентные сотрудники Ипотечного Агентства довели людей до отчаяния! Почему только молодые семьи несут убытки, почему действия ИА остаются безнаказанными? Девочки, держитесь!», — пишет Зарина Мальцева.

«Нефтедобывающая столица довела свои семьи до отчаяния! Когда такое было? ПОЗОР! Ребятки, держитесь!», — говорит Елена Троицкая.

Кто-то дает советы: «Я бы на Вашем месте спать не ложился: сейчас выспитесь, а ночью кушать захочется, и не уснете», — отмечает Дмитрий Шнит.

Некоторые выражают сомнения относительно происходящего: «Я вот понимаю, сидят на улице, при всем честном народе, видно, что еды нет, воды нет, а тут...», — пишет Камиль Имаев.

А кто-то просто предлагает заказать активистам еды: «Пиццу вам заказать?», «Мы за шашлыком, кто с нами?».

Напоминаем, что активисты выдвигают к «Ипотечному агентству Югры» три требования:

  • Прекратить судебное взыскание компенсации процентной ставки, ранее выплаченной людям;
  • Выплатить субсидии на покупку жилья детям, чьи родители были исключены из программы из-за выхода из возраста «молодежи» (то есть по наступлению 36 лет);
  • Отменить ценз по сроку проживания в регионе для подпрограммы «Многодетные и особенные семьи».

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Сегодня в 13:41, просмотров: 434, комментариев: 17


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:11
"«Умнички!» и «Заказать вам пиццу?»: Как горожане реагируют на онлайн-голодовку сургутских матерей". Идиоты
Сергей Б
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Сегодня в 14:26
Конечно идиоты, горожане консолидировались бы и обложили бы думу с депутатами плотным кольцом блокировав доступ пищи. Чем самим по отдельности голодать по каждому поводу, которых тьма.

Вот с голодухи то у народных избранников мозги наверняка продуктивней работать бы начали.
Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 14:27
пошли поддержим?!
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 14:28
Слушай, я и так худой…
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 14:29
Если, депутатов обложить, это завсегда.
Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 14:29
мне то можно, кг 15-20 скинуть...
знаю как выходить из голода
Альберт Леонов Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:30
Все самое интересное начнется не ранее среды
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 14:31
Во, во, пока толстый сохнет худой сдохнет.

Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 14:34
Это через неделю голодовки, когда труповозки подъезжать начнут? Думаешь до этого дойдет?
Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 14:35
Пошли, глядишь просветления наступит, медитировать будем там, в НИРВАНУ входить... Достигнем полного абсолюта ...
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:36
Прикинь, я бы и голодал и в спортзал ходил бы, скинул вес, людям помог бы, поддержал их морально
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 14:49
Смотри, там одни девки сидят. Если мы там нарисуемся люди не поймут. Лучше каменюгами запасайся. Если что, это по пацански будет. В камере потом и просветлимся чуток, и нирвана будет. И кормят там хорошо.

Сергей Б
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Сегодня в 15:01
А так, молодцы девчонки: от пикетов к голодовке, от голодовки к… Какой следующий шаг будет? Чтобы внушить этим козлам из окологосударственных и государственных структур – лохи не мы, мы не лохи.
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 15:05
Вот когда, орудие пролетариата народ будет готов применить, тогда и присоединимся. Вот, прям наденем форму пьяных матросов и присоединимся. А пока еще видать не очень припекло и не всех.
Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 15:09
Ясно все с тобой, когда дело до реальности доходит, тогда "гранаты не той конструкции"...
Флудер
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Сегодня в 15:10
А я вот пожалуй тоже поголодаю, раз такой флеш-моб. Только без такого пафоса. сейчас 91,5 ориентир на 78. Думаю, 10 дней хватит.
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 15:41
Ну, Альберт, ты же знаешь, я и один могу выйти, с меня станется. Но вот в данный момент у меня у самого «реальность». Две «реальности» друг на дружку не накладываются. Перебор будет.

Вон, как Флудер, объяви тоже о голодовке, в поддержку голодающих.

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