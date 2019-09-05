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​В парке Кедровый Лог в Сургуте началась реконструкция

На тротуарные дорожки, лавки, освещение и деревья потратят 78 млн рублей

В Сургуте начались работы по реконструкции парка Кедровый Лог. Масштабный проект обновления данного объекта рассчитан на два года, однако реконструкция территории 7,6 тысяч кв. м пройдет уже в этом году. На месте, где сейчас песчаная насыпь, появится благоустроенная среда. Об этом сегодня сообщил заместитель главы города Владимир Шмидт.

Он пояснил, что специалисты создают площадку для массового отдыха людей — в рамках проекта планируется построить тротуарные дорожки, скамейки, малые архитектурные формы, озеленить территорию, организовать освещение. На реализацию затеи выделят более 78 млн рублей. Большая часть финансирования выдана из средств городского бюджета, при этом 31 млн рублей — это спонсорская поддержка компании «Сургутнефтегаз».

Представитель застройщика заявил, что в настоящее время производится подготовка площадки к строительству, в том числе перенос инженерных сетей. «Работы проводятся согласно графику», — добавил сотрудник подрядной организации.

Стоит отметить, что реконструкция парка Кедровый Лог является частью проекта по созданию благоустроенного общественного пространства в Сургуте. «Глобальный проект будет реализовываться в течение ближайших лет. В городе работает программа по созданию комфортной городской среды. Среди масштабных проектов — набережная напротив СурГУ, реконструкция парка за Саймой, Кедрового Лога и многих других объектов», — пояснил заместитель главы города.


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Сегодня в 13:29, просмотров: 268, комментариев: 7


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:14
Дома строить не получается, так пусть хоть парков больше строят. Будет город-сад.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:16
Где как олени будут бродить радостные обманутые дольщики.
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:18
Начали растрясать дедовскую мошну
Елизавета Хромовa
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Сегодня в 15:37
Очередные 78 млн рублей уйдут в никуда
вера Елизавета Хромовa
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Сегодня в 15:44
это точно
Швондер
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Сегодня в 15:55
Да ладно, там бабла два триллиарда
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:12
Ну да, оттуда в никуда капля в море.

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