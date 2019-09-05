​6 сентября сотрудники ГИБДД Югры будет искать пьяных водителей на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск»

Сотрудники ГИБДД Югры проведут профилактическую акцию, в рамках которой будут искать пьяных водителей на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск».

Акция запланирована на 6 сентября.

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявление и своевременное исключение из процесса дорожного движения нетрезвых водителей», – отметили в ГИБДД Югры.

Представители ведомства уверены, что такие мероприятия формируют у водителей устойчивые навыки безопасного поведения на автодорогах и осознание неотвратимости наказания за нарушения ПДД