Ночью в Сургуте у ТРЦ «Аура» насмерть сбили девушку

Сегодня ночью около полуночи недалеко от торгового центра «Аура» под колеса автомобиля попала молодая женщина. Предварительно сообщается, что она переходила дорогу по пешеходному переходу.

Из-за удара девушку отбросило на несколько метров. К месту ДТП приехала карета скорой помощи, врачи боролись за жизнь пострадавшей, однако она скончалась.

«Мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем «211440», допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход, девушка 1995 года рождения, от полученных повреждений скончалась на месте происшествия», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по ХМАО-Югре.

Также прошедшей ночью в Сургуте под колесами автомобиля погиб еще один человек: мужчину 1976 года рождения сбила машина у поселка Дорожный.