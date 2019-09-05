​В Сургуте автомобиль насмерть сбил пешехода

В Сургуте у поселка Дорожный автомобиль сбил пешехода насмерть
Накануне вечером в Сургуте, примерно в 20:30 на дороге между поселками Лесной и Дорожный автомобиль сбил человека. Пешеход двигался в попутном направлении по правой стороне дороги, авто наехало на него сзади. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Пресс-служба УМВД Югры уточняет возраст участников происшествия. Водитель автомобиля – мужчина 1959 года рождения, пешеход был 1976 года рождения. В социальных сетях пользователи сообщают, что на этом участке дороги нет тротуаров, а также наблюдается плохое освещение.
Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
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