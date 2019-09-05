​В Югре начинают ставить прививки от гриппа

В округе начинается прививочная кампания против гриппа. Старт акции, которая является частью Всероссийской, дал директор департамент здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский.

«В регион уже поступило более 300 тысяч доз вакцины для детей и взрослых, что составляет более 50% от общего количества. Следующее поступление вакцины планируется в течение сентября – начале октября. Вакцина разработана против тех штаммов гриппа, которые прогнозирует в этом году Всемирная организация здравоохранения», — рассказал Алексей Добровольский.

В Сургуте антипрививочная кампания тоже началась. За вакциной можно обратиться в городские поликлиники, где их ставят бесплатно.

«Люди, которые сами приходят в поликлинику, с охотой ставят прививки. Отлично налажена работа в детских садах и школах. А вот когда мы выезжаем на предприятия, то сталкиваемся с большим количеством отказов, — говорит и.о. заведующего терапевтическим отделением №2 Сургутской поликлиники №1 Виталий Мовчан. — С этой вакциной мы работаем уже лет пять, — она очень хорошая, отечественная, побочных эффектов не дает. Мы в ней уверены»

В планах югорских властей — привить почти 780 тысяч югорчан (48% населения).