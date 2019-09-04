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​Абитуриенты университета в Сургуте не смогли поступить и обвинили приемную комиссию в некачественной работе

В высшем образовании Сургута развивается скандал — абитуриентка СурГУ считает, что не поступила в вуз, потому что приемная комиссия работает некачественно. «В этом году я планировала начать обучение в магистратуре по профилю «Менеджмент в образовании». На очном обучении по этому направлению есть бюджетные места. В июне я пришла в приемную комиссию, подала копии документов, тогда мне сказали, что нет принципиальной разницы, когда приносить оригиналы. Я сдала экзамен, получила 56 баллов. По спискам я проходила на бюджет, — пояснила корреспонденту СИА-ПРЕСС абитуриентка Ольга Карпенко. — После этого я несколько раз звонила и лично приходила в вуз, спрашивала весь ли пакет документов на месте. Мне специалисты говорили, что все в порядке. В итоге, меня нет в списке на зачисление на бюджет, потому что я не заполнила бумажку — согласие о зачислении. Но ни разу мне работники вуза не сказали о необходимости сдать этот документ».

Сейчас Ольге предлагают поступить на коммерческое обучение. Студентка не согласна с таким решением и планирует писать жалобы в СурГУ и департамент образования округа. По мнению девушки, сотрудники приемной комиссии недостаточно информировали ее — именно это стало причиной провала на поступлении.

Абитуриентка считает ситуацию несправедливой — студенты с баллами ниже зачислены на бесплатное обучение. «Если ситуация не решится буду поступать в следующем году. Обидно, что приходится терять время из-за того, что кто-то непрофессионально отработал и забыл просто сказать», — заключила студентка.

В вузе же считают, что вины университета в этой ситуации нет.

Сотрудники СурГУ заявили, что соблюли все требования, которые предъявляются к приемным комиссиям. В образовательном учреждении сказали СИА-ПРЕСС, что вузу достаточно было разместить документы на официальном сайте, а студенты обязаны сами изучить этот перечень.

«Неясно, о каких бюрократических ошибках идет речь. В адрес СурГУ в письменном виде поступали два письменных обращения, связанных с тем, что поступающих не зачислили на бюджетные места программ магистратуры. В одном заявлении поступающий в магистратуру сообщал о том, что его якобы не уведомили о том, что не имеет права поступать на бюджетное место в случае, если он уже получал образование по данному уровню (магистратуры). Второе обращение апеллировало к тому, что поступающего якобы не уведомили о необходимости предоставления согласия о зачислении, пояснили СИА-ПРЕСС в университете. Оба случая не соответствуют действительности, о чем свидетельствует выполняемый СурГУ порядок приема и используемые при этом документы».

Если судить по фактам, документы действительно были размещены на сайте университета, а значит абитуриентка должна была самостоятельно ознакомиться с предоставленным вузом списком бумаг. Однако работа приемной комиссии заключается в консультации поступающих, а не в их дезинформации. И в этой ситуации к вузу остаются вопросы.


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Сегодня в 18:12, просмотров: 419, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:06
Неясно, о каких бюрократических ошибках идет речь? О коррупции идет речь, о коррупции.

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