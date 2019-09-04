​В Сургуте активисты будут в прямом эфире проводить голодовку из-за ипотечной программы

Активисты движения «Сургут для детей» объявили о своем намерении начать голодовку в четверг, 5 сентября, в 9 утра. Поводом стало продолжающееся судебное давление на бывших участников программы ипотечного кредитования для молодых семей в Югре. Общественница Ксения Кошелева рассказала СИА-ПРЕСС, что несколько человек соберутся в некоем помещении, где запустят голодовку, которую будут транслировать в сети. «Мы направили резолюцию с нашими требованиями губернатору Наталье Комаровой и полпреду президента Николаю Цуканову», – сообщила Ксения.

«Мы исполнили все обязательства перед правительством, подняли застройку и кредитование в нашем регионе, но в ответ получили исключение из программы и клеймо «аферистов-попрошаек», – пишут бывшие участники программы в соцсетях.

Они требуют, в частности, чтобы «Ипотечное агентство Югры» прекратило судебное взыскание компенсации процентной ставки, ранее выплаченной людям, а также чтобы субсидии на покупку жилья были выплачены детям, чьи родители были исключены из программы из-за выхода из возраста «молодежи» (то есть наступлении 36 лет). Также общественники настаивают на отмене ценза по сроку проживания в регионе для подпрограммы «Многодетные и особенные семьи».

Ранее участники движения «Сургут для детей» неоднократно проводили митинги у здания администрации города и привлекали внимание к своим проблемам, однако удовлетворительного для себя решения пока не добились. Правительство Югры неоднократно выделяло дополнительные средства на поддержку молодых семей, летом на эти цели в бюджете были заложены 1,5 млрд рублей плюсом к предыдущей сумме (3,6 млрд рублей). Таким образом общее количество семей, получивших от региона поддержку в жилищной сфере, составило более 5 тысяч.