​В Сургуте одни из самых больших «однушек» по России

Сургут, совместно с Читой и Смоленском, заняли вторую позицию в рейтинге самых больших однокомнатных квартир в России. Средняя площадь «однушки» в этих городах 43,2 кв. метра, такие данные отражены в исследовании аналитиков Domofond.
Однако при одинаковых площадях цены на квартиры совершенно разные:
- Чита – 2,71 млн рублей
- Смоленск – 1,80 млн рублей
- Сургут – 3,15 млн рублей
Самые большие однокомнатные квартиры в Махачкале – 50,2 кв. метра.
Наименьшая площадь однокомнатных квартир в новостройках Мурманска: в среднем 33,1 кв. метра.
Комфортная среда в Сургуте. Часть 2-я. Югорский эксперт Сергей Полукеев // ONLINE 5 сентября в 11.00