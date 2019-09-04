​В Сургуте одни из самых больших «однушек» по России

Сургут, совместно с Читой и Смоленском, заняли вторую позицию в рейтинге самых больших однокомнатных квартир в России. Средняя площадь «однушки» в этих городах 43,2 кв. метра, такие данные отражены в исследовании аналитиков Domofond.

Однако при одинаковых площадях цены на квартиры совершенно разные:

Чита – 2,71 млн рублей

Смоленск – 1,80 млн рублей

Сургут – 3,15 млн рублей

Самые большие однокомнатные квартиры в Махачкале – 50,2 кв. метра.

Наименьшая площадь однокомнатных квартир в новостройках Мурманска: в среднем 33,1 кв. метра.