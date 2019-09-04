​Сургут вошёл в тройку городов с самыми большими однокомнатными квартирами в стране. И самыми дорогими

В Сургуте строят однокомнатные квартиры средней площадью 43,2 квадратных метра – таким образом наш город делит второе-четвертое место по размерам «однушек» с Читой и Смоленском. Об этом рассказывает издание Domofond.ru в своем свежем исследовании. На первом месте находится Махачкала, где «однушки» в новостройках располагаются на рекордных 50,2 квадратных метрах. Антирекорд – у Мурманска, где однокомнатные квартиры в среднем составляют 33,1 «квадрат».

При этом «однушки» в Сургуте – чуть ли не самые дороги среди топ-10 рейтинга – 3 млн 150 тысяч рублей. Больше только у Севастополя, где средняя однокомнатная квартира имеет площадь 42,3 квадратных метра и стоит 3 млн 480 тысяч рублей. А в Махачкале, например, искомые 50 «квадратов» стоят около 1,7 млн рублей.