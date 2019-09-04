​Администрация Сургута прокомментировала ситуацию с огромными очередями в банке для оплаты школьного питания

После инцидента с очередями в банке «Открытие» в Сургуте компания прорабатывает возможность приема платежей в других офисах на территории города. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили специалисты департамента образования Сургута. Сейчас создать лицевой счет для оплаты питания школьников сургутяне могут только в одном отделении банка «Открытие», расположенном на улице Дзержинского, 11. Накануне в офисе компании очереди достигали 150 человек в два рабочих окна.

«Действительно, по техническим причинам услуга безкомиссионной оплаты питания была доступна только в одном офисе на улице Дзержинского. На текущий момент жители города могут без комиссии оплатить услуги школьного питания во всех отделениях и банкоматах «Открытия» на территории Сургута», — заявили в пресс-службе банка. По словам специалистов, теперь сургутянам не нужно приходить лично в определенное отделение, услуга доступна в любом офисе, банкомате и в мобильном приложении банка.

«Оплатить школьное питание можно в течение всего месяца, — напомнили сотрудники администрации. — Питание детей в общеобразовательных организациях осуществляется с использованием средств местного бюджета, следовательно, ребенок будет накормлен в любом случае».

Отметим, речь о дотационном питании, которое обеспечивают всем школьникам за бюджетные средства. При этом желающие родители могут оплатить детям обеды, куда входят более дорогостоящие продукты.